Emekçinin tazminatına ‘CHP’ takozu

2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin özellikle son 1 yıldır darboğaza girdiği, emekli olan işçilerine ise uzun süredir kıdem tazminatlarını ödemediği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre belediye, 2024 eylül ayından bu yana emekliye ayrılan 300'e yakın işçisine kıdem tazminatını ödemiyor. Kimileri 6 aydır, kimileri ise 9 aydır tazminatını almayı bekliyor. Belediyeden hak ettikleri parayı tahsil edemeyen mağdurlar, CİMER'e suç duyurularında bulunmaya başladı.