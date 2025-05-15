‘En büyük arzumuz barış içinde yaşamak’

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2016 yılında teröristler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün babası olan Fethiye Muharip Gaziler Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Cantürk, PKK'nın silah bırakma açıklamasına sevindiklerini belirterek, "Evlerimize bir daha ateşler düşmez inşallah, bu açıdan kararı olumlu buluyorum. Biz yandık, başkaları da yanmasın. Terörün gündemimizden çıkması, barış içinde yaşamak en büyük arzumuz. Başka Türkiye yok" dedi.