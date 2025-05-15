Üzerine yıldırım düşen uzman çavuş şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ (30), yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Acı haber, yetkililer tarafından Muş merkeze bağlı Tandoğan köyündeki ailesine ulaştırıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı görevliler teselli etti. 6 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Dün akşam memleketine getirilen şehidin cenazesinin bugün Tandoğan Köyü'nde öğlen namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.