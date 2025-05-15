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Giriş Tarihi: 15.5.2025

Üzerine yıldırım düşen uzman çavuş şehit oldu

MURAT YILDIRIM
Üzerine yıldırım düşen uzman çavuş şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ (30), yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Acı haber, yetkililer tarafından Muş merkeze bağlı Tandoğan köyündeki ailesine ulaştırıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan aile fertlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı görevliler teselli etti. 6 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Dün akşam memleketine getirilen şehidin cenazesinin bugün Tandoğan Köyü'nde öğlen namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
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Üzerine yıldırım düşen uzman çavuş şehit oldu
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