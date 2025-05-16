İstanbul’da uyuşturucu ağı çökertildi: 119 torbacı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda sokak satıcılarına büyük darbe vuruldu. Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

432 JANDARMA PERSONELİ GÖREVDEYDİ

Toplam 432 Jandarma personelinin görev aldığı operasyona; 55 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve 8 özel eğitimli narkotik köpeği destek verdi. Narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan timler, uzun süredir teknik ve fiziki takiple izledikleri sokak satıcılarına ait adreslere sabaha karşı eş zamanlı baskın düzenledi.

7 AYLIK TİTİZ ÇALIŞMA SONUCU SUÇLAR DELİLLENDİ

Operasyonun hazırlık süreci tam 7 ay sürdü. Bu süreçte jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan mahalleler mercek altına alındı. Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize şekilde uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Elde edilen bilgiler titizlikle analiz edildi, suçlara ilişkin tüm faaliyetler kayıt altına alındı ve delillendirildi.

70 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda "torbacı" olarak tabir edilen 119 sokak satıcısı yakalandı. Şüphelilerden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerlerinin adli işlemleri sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: "GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz" ifadelerini kullandı. Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.