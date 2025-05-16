Plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

TOBB Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Törende Bolu TSO'yu Meclis Başkanı Aydoğan Tekin, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar ve Genel Sekreter İsmail Gören temsil etti. Türkiye genelinden birçok oda ve borsa temsilcisinin yer aldığı etkinlikte, uzun yıllardır görev yapan isimlere emekleri dolayısıyla onur belgeleri sunuldu.

Bolu TSO Genel Sekreteri İsmail Gören'e Hizmet Şeref Belgesi ve plaketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Gören'in yıllar boyunca gösterdiği özverili çalışmalar törende takdir toplarken, Bolu TSO tarafından da kendisine teşekkür edilerek başarılarının devamı dilendi.