Silahların teslimi için mekanizma kurulacak

MSB'ninhaftalık basın bilgilendirme toplantısı dün gerçekleşti. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları, terör örgütünün fesih sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Sürecin, devletin ilgili tüm kurumlarıyla koordineli olarak büyük bir hassasiyetle sürdürüleceği aktarılarak, "Alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek" denildi. Silahların teslim edilme sürecine de değinen kaynaklar, "Devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır. Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen, gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz" uyarısında bulundu. TSK'nın bundan sonraki süreçte atacağı adımlara da ayrı bir parantez açan kaynaklar, "Terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir" bilgisini paylaştı.