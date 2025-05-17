CHP’li başkan ‘komplo’ demişti: İşte vahşetin görüntüleri

Bursa'da geçtiğimiz 22 Nisan günü, Hamitler kent çöplüğünde, poşet ve çuvallara doldurulmuş çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu. SABAH, hayvan katliamının CHP'li Osmangazi Belediyesi tarafından yapıldığını ve hayvanların Belediyeye ait çöp kamyonlarıyla kent çöplüğüne atıldığını ortaya çıkarmıştı.

Skandalın ardından CHP'li Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaşananları görmezden gelmiş ve hayvan katliamını kamuoyuna sızdıranın peşine düşmüştü. CHP'li Başkan Aydın yaptığı açıklamada, olayın bir komplo olduğunu ve yakın zamanda işten çıkarılan bazı işçilerin bu olayı kurguladığını ileri sürmüştü. Ancak ortaya çıkan skandal görüntüler, olayın komplo ve kurgu olmadığını, Belediye barınağında acımasızca hayvan katliamı yapıldığını gözler önüne serdi.

T61 İSİMLİ İLAÇLA KATLİAM YAPILDI

Osmangazi Belediye barınağında tedavi ve rehabilite süreci devam eden hayvanlar için katliam emri verildi. T61 isimli ötenazi solüsyonu ilaç, yavru ya da yetişkin fark etmeksizin kedi ve köpeklerin tamamına enjekte edildi. Can dostlar dakikalar sonra acı içinde yaşamlarını yitirdi. Barınağın koridorları ve havalandırma kafesleri kedi ve köpeklerin cansız bedenleriyle dolup taştı. Temizlik işçileri, poşetlere koydukları cansız bedenleri çöp kamyonlarının kasasına doldurdu. Katliamda kullanılan T61 isimli ilacın, sadece bilinci kapalı ve kurtarılamayacak olan hayvanlar için kullanılması gerektiği öğrenildi. Solunum yolunu çok kısa sürede felç eden bu ilacın, sağlıklı hayvanlarda kullanılmasının ise yasak olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN İŞÇİ İŞTEN KOVULDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından binlerce hayvan sever gece geç saatlere rağmen Osmangazi Belediye barınağının önüne akın etti. Duyarlı vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla, yapılan acımasız katliamı protesto etti. Ne Belediye Başkanı CHP'li Erkan Aydın ne de bir yetkili çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. Diğer yandan infial yaratan katliam görüntülerini çeken işçinin ise işten kovulduğu öğrenildi.