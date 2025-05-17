Gençlere hediyemiz terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali"ne katıldı. Başkan Erdoğan, gençlere hitap ettiği programda özetle şunları söyledi:

Sevgili gençler, GENÇFEST programı vesilesiyle, yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimizle İstanbul'da bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Siz gençler, Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça, daha güçlü, daha etkili, daha saygın ve muteber bir Türkiye görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Millet için, memleket için, aydınlık bir gelecek için gece gündüz koşuyor, çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri 'Terörsüz Türkiye'dir. Terörün, şiddetin, terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz.

Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, kahraman güvenlik korucularımız çoğu zaman en ön cephede, bu ülke için, bu vatan için, hepimizin huzuru için şehit oldular, gazi oldular. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Şimdi bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. İnşallah hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Cumhur İttifakı bu meseleyi çözmesin de terör devam etsin diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var. Kimse kusura bakmasın; biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz.





TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KİLİT TAŞI

23 yılda bu ülkede yollar yaptık, köprüler yaptık, barajlar yaptık. Konutlar inşa ettik. Havalimanları, okullar, üniversiteler açtık. Ekonomiyi katbekat büyüttük. Savunma sanayimizi şahlandırdık. Şimdi en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak, tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor; Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, inşallah en büyük eserimiz olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de işte siz gençlerimize hediye edeceğiz.

Sevincimizi de, hüznümüzü de birlikte yaşayalım. Unutmayın: Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Alevi'si, Sünni'siyle hep beraber biriz. Beraberiz, iriyiz, diriyiz. Kardeşiz, hep beraber Türkiye'yiz. İnşallah çok yakın bir zamanda, Türkiye'yi tam kırk yıldır sırtında taşıdığı bir sıkıntıdan ilelebet kurtaracağız. Bunu da hep beraber yapacağız. El ele yapacağız. Omuz omuza, kalp kalbe vererek yapacağız.

Bu ülkenin gençlerini sarf malzemesi olarak görenler kaybedecek. Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek. Gençlere açıkça yalan söyleyenler, gençleri kışkırtanlar, gençlere sokağı adres gösterenler, eninde sonunda kaybedecekler. Gençlerin eline kalem, kitap, bilgisayar yerine molotof verenler, balta verenler, silah verenler inşallah kaybedecekler. Kazanan Türkiye olacak. Kazanan 86 milyon olacak. Bu yola sizlerle birlikte çıktık. Size inanmayanlar vardı, hepsini utandırdık, hepsinin yüzünü yere eğdirdik.