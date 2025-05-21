Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT için Budapeşte’ye gidiyor

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Macaristan'ı ziyaret edecek. "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirilmesi, Budapeşte Bildirisi dâhil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.