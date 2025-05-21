Güneş ve rüzgârda üretim kapasitesi artacak

Petrol ve doğalgaz aramacılığı konusunda çalışmalarına devam eden ve geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de piyasa değeri 30 milyar dolar olan gaz keşfeden Türkiye, bir yandan da yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, bu yılın haziran ayı içerisinde 2025 YEKA yarışmalarının şartnamesini duyuracaklarını, kasım ayında da yarışmaları yapacaklarını açıkladı. Türkiye'nin rüzgâr ve güneş kurulu gücünün 35 bin megavat olduğunu hatırlatan Özkaya, bu kurulu gücün 2035'te 120 bin megavat olmasını hedeflediklerini aktardı. Özkaya, "Bugün itibarıyla 64 bin megavatlık da inşa halindeki kapasitemiz var. Bunlarla beraber yaklaşık 100 bin megavata ulaşabiliyoruz. Ancak bizim 120 bin hedefi için ilave bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Nitekim yeni YEKA yarışmaları yapıyoruz. En son bu sene, şubat ayında 1.200 megavatlık rüzgâr ve 800 megavatlık güneş YEKA yarışmaları yaptık. Bunu her yıl tekrar etmek istiyoruz. Bu yılın muhtemelen haziran ayı içerisinde 2025 YEKA yarışmalarının şartnamesini duyuracağız, koşullarını belirleyeceğiz. Hangi sahalarda ne kadarlık bir güç için yarışma yapacağımızı duyuracağız. Muhtemelen kasım ayında da bu yarışmaları yapacağız" dedi.

SÜPER İZİN DÜZENLEMESİ

Yatırım süreçlerini hızlandırması beklenen "Süper izin" konusunda da açıklamalarda bulunan Özkaya, düzenlemenin bu hafta içinde Meclis'e sunulmasını beklediklerini belirtti. Özkaya, "Bu hafta içinde ümit ediyorum artık Meclis'e resmi olarak sunulacaktır. Çok yakın bir zamanda bu izin süreçlerinin de hızlandığını göreceğiz. Amacımız 48 ayı bulan uzun izin süreçlerini 24 ayın altına düşürebilmek" diye konuştu. Özkaya, "Çevreye duyarlılığımız had safhada. Biz burada, mevzuattan tıkanabilen aksaklıkları ve süreyi uzatan şeyleri kısaltmaya çalışıyoruz. Yoksa yine imar yapacak, yine ruhsat ve ÇED alacaklar. Dolayısıyla, yapmaları gereken her şeyi yapacaklar. Biz, 'Orman, iznini vermesin, biz istediğimiz yere rüzgâr kuralım' zihniyetinde değiliz. Sonuçta biz, 'yenilenebilir enerji' diyoruz ve çevreye de duyarlı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz rüzgârı da, güneşi de hepsini hayata geçirmek istiyoruz ve çevreye duyarlı bir şekilde yapmak istiyoruz" dedi.