HÜRKUŞ ilk kez bir tatbikatta bomba atıp hedefi 12’den vurdu

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen ve ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ile Suudi Arabistan unsularının katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı nefes kesti. Gerçeğe yakın harekat ortamında gerçekleştirilen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikata personel kurtarma görev kuvveti unsurları, jet uçakları, Havadan İhbar Kontrol Uçağı (HİK), ulaştırma uçakları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopterler kullanıldı. Atış sahasında konvoy koruma, yakın hava desteği, bölgeden yaralı tahliyesi, paraşütle atlama ve düşman bölgesinden personel kurtarma görevleri gerçekleştirildi. TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez bomba atışı gerçekleştirdi. Bin kiloluk bombayı atarak hedefi 12'den vuran HÜRKUŞ büyük beğeni topladı. HÜRKUŞ sınırları zorlayarak tatbikat boyunca pervaneli bir uçağın yapabileceği her görevi başarıyla yerine getirdi. Tatbikatta görev alan Akıncı İHA'da k büyük beğeni topladı. Akıncı Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türkiye'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da gökyüzünde muhteşem bir şova imza attı. Gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.