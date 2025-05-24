Bir darbe de FETÖ’cü emniyet personellerine

İstanbul merkezli 5 ilde 9 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 6'sı aktif emniyet personeli olan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyona imza attı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde itirafçı beyanları, garson fişlemeleri olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan, Bankasya hesabı olan ve özellikle FYO (FAKÜLTE YÜKSEKOKULU) döneminde Emniyet Mahrem Yapılanmasında bulunan şahılarla irtibatlı oldukları yönünde tespitler bulanan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bunların 6'si aktif olarak Emniyet personeli, 1'i ihraç edilmiş, 2'si de okul döneminde ilişiği kesilen.