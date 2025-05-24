İmamoğlu telefonunun şifresini vermedi telefonu kasaya gizlediler

Yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alındığı sırada emniyet ekiplerine teslim etmediği belirlenen cep telefonu, geçtiğimiz günlerde bir evde ele geçirilmişti. Edinilen bilgiye göre; İmamoğlu, telefonu saklaması için operasyon sırasında Koruma Müdürü Mustafa Akın'a, Mustafa Akın ise İmamoğlu'nun talimatı üzerine içindeki verileri silmesi ve saklaması amacıyla İBB'de görevli bir teknik personele verdi. Söz konusu personel operasyon gözaltına alınınca telefonu sakladığı yeri söyledi. İtiraf üzerine bir eve düzenlenen operasyonda içinde hat bulunmadığı ve şifresi olduğu görülen telefon, bir kasada gizlenmiş halde bulundu.

İmamoğlu'nun telefonun şifresini vermediği belirtilirken telefonun açılabilmesi ve kullanılan hatların tespiti için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi. 19 Mart'ta düzenlenen operasyonda Rumeli Hisarı'ndaki konutunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, operasyon esnasında emniyet görevlilerine teslim ettiği telefonun aslında kullanımında olmayan başka bir telefon olduğu tespit edilmişti. Bu tespitin ardından harekete geçen başsavcılık titiz bir çalışmayla telefonun izini sürdü. Yolsuzluk operasyonunun 2. dalgasında gözaltına alınan İBB'de teknik personel olarak çalışan bir ismi sorgulayan savcılık, söz konusu şahsın ifadeleri doğrultusunda İmamoğlu'nun kayıp telefonunu buldu. Telefonun şifresini kırabilmek için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi.