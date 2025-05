“Türk milletinin Türkiye Yüzyılı’nda Erdoğan’a ihtiyacı var”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşünde yaptığı bazı değerlendirmelere yönelik açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir" dedi. Türkiye'nin ilk kez çok güçlü bir ivme kazandığını söyleyen Bahçeli, "Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir. Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ve Türk milletinin yeni yüzyılın yol haritasını çizen Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir.