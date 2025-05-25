Meclis’te kadına şiddet raporu

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda, kadına yönelik şiddete ve ayrımcılığa karşı kadınları korumaya, şiddeti ve ayrımcılığı önlemeye ilişkin mevzuatın güçlendirilmesine ve etkin uygulanmasına yönelik önerilere yer verildi. Raporda, şiddet uygulayan ya da buna maruz kalan kişilere ruh sağlığı hizmetlerinin profesyonel bir şekilde sunulmasını sağlamak için Ruh Sağlığı Meslek Kanunu'nun hazırlanması istendi. Raporda ayrıca yapay zeka ve büyük veri analitiği kullanılarak şiddet riski taşıyan durumlar için erken uyarı sistemleri geliştirilmesi önerisi yer aldı. ANKARA