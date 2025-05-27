PKK’nın feshi için MİT ve TSK sahada

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi:

● CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi hayatımızın en absürt işlerinden birine imza atarak AK gençliği Cumhurbaşkanı'mızdan farklı tutuma çağırmış. AK gençliği kendi partisi içindeki hiziplerden biri sanmış.

● Suriye'de esas olan bütün grupların birlik halinde yaşaması noktasında yüksek iradenin ortaya çıkması. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. Türkiye'nin tezleri ve DEAŞ ile mücadele esasında asıl istikrarı sağlayacak olanın Suriye'nin kendi dinamikleri ile ortaya koyduğu irade olduğunu göstermiştir. Suriye'nin istikrarındaki bütün hassasiyetleri yakından takip ediyoruz.

● İsrail'in soykırım siyaseti devam ediyor. Yükselen sesler önemlidir ama esas olan somut adımların atılmasıdır. Bu karşı çıkan devletlerin Filistin'i tanıması da önemli mesaj olacaktır.

● Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Terör örgütü bütün uzantıları ile kendini feshetmelidir. Somut olarak sahada eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün illegal yapılanmalarını, sınır dışındaki yapılanmaları ile feshini gerçekleştirmesi esas meseledir. Bu konularda ilerleme sağlandı. MİT ve TSK sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek.