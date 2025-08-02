12 gün savaşları yerli yazılımın önemini artırdı

Milli İstihbarat Akademisi, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan çatışmayı ele alan "12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler" başlıklı raporunu yayımladı. Hava üstünlüğünün masaya yatırıldığı raporda savaşta siber saldırıların öne çıktığı hatırlatılarak, Türkiye açısından dijital güvenlik, kritik altyapı koruması ve yerli yazılım kullanımının stratejik önemini artırdığı belirtildi. Gerçekleşen savaş ile Türk Hava Kuvvetleri'nin insanlı ve insansız sistemlerinin öneminin arttığı belirtilen raporda, yerli çözümlerin kullanımının gerekliliği işaret edildi. Ayrıca, savunma sanayii alanlarının hedef haline geldiği kaydedilerek, koruyucu politikaların önemine işaret edildi.