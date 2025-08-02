Terörsüz Türkiye mesaisi başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine parlamentoda grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler komisyona verecekleri isimleri bildirdi. Komisyona sadece İyi Parti üye vermedi. 51 kişilik komisyonda İyi Parti'ye düşen üye sayısı 3 idi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyona üye bildirilmesinin ardından dün Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu 5 Ağustos günü saat 11.00'de toplantıya çağırdı.

Toplantı TBMM Tören Salonu'nda yapılacak. TBMM'den yapılan açıklamada, ilk toplantının gündemi "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonu açış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek. Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek" denildi. İlk toplantısında komisyon isminin netleştirmesi bekleniyor. Toplantıda nitelikli çoğunluğun hangi oranla uygulanacağı, nitelikli çoğunluğa esas alınacak rakamın 51 üye mi yoksa 48 üye mi (İyi Parti katılmadığı için) olacağı gibi konular ele alınacak.