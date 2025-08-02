Yıl sonunda 450 bininci konut tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Antakya'daki Atatürk Caddesi'nde yürütülen deprem yenileme çalışmalarını inceledikten sonra konuştu:

Atatürk Caddesi'ndeyiz. Hemen ilerimizde meclis binamız var. Hızlı bir şekilde inşasını yapıyoruz. Buradaki tarihi binalarımıza sahip çıkıyoruz. Asi Nehri çevresini tüm doğal güzellikleriyle koruyacağız. Hatay adeta yeniden doğuşun simgesi haline geldi. 68 bin 406 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2025 sonunda 153 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız.

Yıl sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 450 bininci konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 sonuna geldiğimizde 11 ilde hak sahibi kardeşlerimize konutlarını teslim etmiş olacağız.