CHP’li belediyenin çöplüğe çevirdiği ormana devlet el koydu

Ardahan'da CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in ilgisizliği sonucu çöp ve çamura teslim olan ormanlık alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından baştan sona yenilendi. Cemal Tural Tabiat Parkı, belediye tarafından özel bir şirkete kiralandı. Ancak, altypı eksikliğine bakımsızlık da eklenince, tuvaletlerin dahi çalışmadığı park, çöpçamur ile anılır hale geldi. "Milli park mı, terk edilmiş savaş alanı mı?" yorumlarına neden olan parktaki ilgisizliğe halk tepki gösterdi. Devlet önce parkın sözleşmesini feshetti. Ardından İl Müdürü Fatoş Okulu'nun koordinasyonunda harekete geçen Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, hummalı bir çalışma başlatıldı. Alan baştan sona temizlenerek çöpler toplandı, yollar düzeltildi, su altyapısı ve tuvaletler işler hale getirildi. Yeniden düzenlenen Cemal Tural Ormanı, artık temiz, düzenli ve erişilebilir bir yapıya kavuştu. Mehmet AVŞAR/SABAH