SON DAKİKA | FETÖ’nün üst düzey yöneticisi MİT tarafından yakalandı

Giriş Tarihi: 7.8.2025 18:18 Son Güncelleme: 7.8.2025 19:04

Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile FETÖ'ye bir darbe daha indirildi. FETÖ'’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

MİT'in yürüttüğü kapsamlı istihbari çalışmalar sonucunda, FETÖ'nün kritik isimlerinden biri olan Kahraman'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayı planladığı belirlendi. Bu bilgi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik birimleri, kaçış hazırlığındaki ismin izini sürmeye başladı.

SAKLANDIĞI ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Manisa'da yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Hakan Kahraman'ın kaldığı adres tespit edildi. MİT ve Manisa Emniyeti'nin koordineli operasyonuyla düzenlenen baskında, FETÖ'nün mahrem imamı kıskıvrak yakalandı. Operasyon sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

FİRARİ LİSTEDEYDİ, MAHREM YAPILANMADA KRİTİK ROL OYNADI

Yakalanan Hakan Kahraman'ın uzun süredir firari olarak arandığı, örgütün sözde mahrem yapılanmasında üst düzey sorumluluklar üstlendiği ve kripto FETÖ mensuplarıyla irtibatı sürdürdüğü öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bulunan Kahraman, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

