SON DAKİKA | FETÖ’nün üst düzey yöneticisi MİT tarafından yakalandı

MİT'in yürüttüğü kapsamlı istihbari çalışmalar sonucunda, FETÖ'nün kritik isimlerinden biri olan Kahraman'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayı planladığı belirlendi. Bu bilgi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik birimleri, kaçış hazırlığındaki ismin izini sürmeye başladı.

SAKLANDIĞI ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Manisa'da yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Hakan Kahraman'ın kaldığı adres tespit edildi. MİT ve Manisa Emniyeti'nin koordineli operasyonuyla düzenlenen baskında, FETÖ'nün mahrem imamı kıskıvrak yakalandı. Operasyon sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.