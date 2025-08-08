‘İstiklal meşalesi burada yakıldı’

TBMM tarafından 1924'te İstiklal madalyasıyla onurlandırılan Samsun'a, Milli Mücadele'deki kahramanlığı nedeniyle resmi törenle İstiklal Madalyası takdim edildi.TBMM Şeref Holü'ndeki törende konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Samsun'un Milli Mücadele'nin simge şehirlerinden biri olduğunu ve istiklal meşalesinin burada yakıldığını vurguladı. Kurtulmuş, madalyanın 101 yıl sonra teslim edilmesini "vefanın sembolü" olarak tanımladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, bunun bir müzakere değil mücadele süreci olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Samsun'un rolünün sadece 19 Mayıs'la sınırlı kalmadığını, kente istiklal umudunun taşındığını belirtti. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da madalyanın hayırlı olmasını diledi. Tören sonunda Kurtulmuş ve Güler, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya İstiklal Madalyası ve beratını takdim etti.