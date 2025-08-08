Karabağlar’da iş bırakma eylemi

İzmir'inKarabağlar Belediyesi'nde çalışan işçiler, bazı alacaklarının yaklaşık 5 aydır ödenmediği gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi kapsamında çeşitli alacaklarının 5 aydır ödenmediğini, bu nedenle sabah mesaiye geldiklerinde bir süre iş bırakma eylemi yaptıklarını ifade etti. Çalışanların mağdur edildiğini belirten Aras, "Randevu talep ettik, hâlâ dönüş yok. Biz işçiler sorumluluğumuz olan emek ve hizmeti üretiyorsak, belediyenin de sorumluluğu olan işçi alacaklarını zamanında yatırmasını istiyoruz" dedi.