Terörsüz Türkiye milletin ortak hedefidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu bu anlamda hayati bir önem taşıyor. Sadece Türkiye'nin, milletimizin huzuru için değil tüm bölgemizin huzuru için çok kıymetli bir inisiyatif. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu konuda gayret eden tüm kesimlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vizyon Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu sadece Cumhur İttifakı'nın değil milletimizin ortak hedefidir. 86 milyon vatandaşımızın ortak özlemi, beklentisi ve hayalidir. Bugün bu büyük idealin adım adım gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz" dedi.