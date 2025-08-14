SON DAKİKA | Başkan Erdoğan rozetlerini takıyor: AK Parti’ye yeni belediyeler katılıyor

Son dakika haberi! AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda AK Parti'ye yeni belediyeler katılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 yeni isme rozetlerini taktı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı ve "Aydın'a daha fazla hizmet edeceğim" dedi. Çerçioğlu 'alnım ak başım dik' mesajı vererek eski partisi CHP'ye 'Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar" göndermesinde bulundu.

"AK PARTİ AİLESİNİ YENİ KATILIMLARLA DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz." dedi.