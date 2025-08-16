İzmir’den sonra İzmit de çöplüğe döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Serdar Mahallesi'nde yaklaşık bir haftadır toplanmayan çöp yığınları, halk sağlığını tehdit eden bir çileye dönüştü. Evlerinin önü çöp dağına dönen, ağır koku ve haşereler nedeniyle pencerelerini açamayan vatandaşlar, belediye yönetimine tepki gösterdi. Serdar Mahallesi Topdemir Sokak'ta biriken atıklar, halk sağlığını tehdit ediyor. Mahalle sakini Sefade Tozar, yaklaşık bir haftadır evinin önündeki çöpler sebebiyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir rezillik olamaz. Ne çayımızı içebiliyoruz, ne yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu rezilliğe değer mi? Bak bu rezilliğe bak, bu pisliğe bak. Benim kocam hasta. Bu çekilir mi yani? Bütün her şeyi buraya atıyorlar" dedi.