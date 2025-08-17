Rüşvet operasyonunda 8 tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 195 milyon liralık "rüşvet" soruşturmasıda 8 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden Gökhan Böcek'in şoförü ve koruması Onur N., Gökhan Böcek'in çocukluk arkadaşı Furkan S., döviz bürosu hissedarı Ali Y. , Mustafa A., Erkan A. ile döviz bürosu veznedarı Cemal A. ile kuyumcu dükkânı sahipleri Salih E. ve Ertan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.