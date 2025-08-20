7 bin 307 deprem konutu ve köy evi teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenin iller arasında yer alan Adana'da toplam 7 bin 307 konut ve köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen projelerle Adana'nın farklı ilçelerinde depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, "Devletimiz milletimizin yanında dimdik durdu, en kısa sürede yeni yuvalar inşa edildi. Bugün 7 bini aşkın hemşehrimiz güvenli, modern ve huzurlu evlerine kavuştu. Bu konutlar yalnızca birer yapı değil; devletimizin şefkat eli, milletimizin birlik ruhudur" dedi. Dağlı, teslimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha dirençli şehirler inşa ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek" diye konuştu.