Toros yakan şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı

TBMM önünde önceki sabah Toros marka bir araç alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Aracın Mersin'de ikamet eden ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen M.E.F. tarafından kasıtlı olarak yakıldığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Hurdacılık yapan M.E.F.'nin (57) üzerine kayıtlı 12 hurda araç bulunduğu, ÖTV indirimi beklediği ve teşvik çıkmayınca aracı yaktığı tespit edildi. Şüphelinin hırsızlık, sahtecilik, örgüt kurma gibi 16 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.