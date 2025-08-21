Oğlum artık çık gel

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen ailelerin eylemi devam ediyor. Her hafta çarşamba günü Muş'ta toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı. Çocuklarının yolunu dört gözle bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart açtı. Baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlu Ersin'in Bursa'dan kaçırıldığını söyledi. 9 yıldır oğlunun yolunu beklediğini ifade eden Koçhan, "Oğlumdan hiçbir haber alamadım. Barıştan (terörsüz Türkiye süreci) çok memnunuz.

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Meclis'te komisyon kuruldu. Bu komisyon Meclis'te herkesin haklarını görüşüp konuşuyor. İnşallah çocuklarımız ve devlet için olur. Oğlum artık tahammülümüz kalmadı çık gel" diye konuştu. Anne Şahinaz Özcan da oğlu Attila'dan götürüldüğü günden bu yana hiç haber alamadığını belirterek, "Oğlum yolunuzu da açtılar. Gelin teslim olun" dedi.