‘Türkiye Yüzyılı’nın en büyük eseri olacak’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti İl Başkanlığı'nda yöresel kıyafetli kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Bakan Güler, Türkiye'nin önünde aydınlık bir gelecek olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğiyle şekillenen vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü irade sayesinde, Türkiye'yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğine gelinmiştir. Bu bakımdan terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en büyük eseri olacaktır" dedi.
