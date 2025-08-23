Haberler Gündem Haberleri Kayseri’de FETÖ’cü firari iki polis yakalandı
Giriş Tarihi: 23.8.2025 17:05

Kayseri’de FETÖ’cü firari iki polis yakalandı

Kayseri’de FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 eski polis memuru, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de FETÖ’cü firari iki polis yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada firari FETÖ'cü eski 2 polisin saklandıkları ev tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan baskınlarda haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (57) ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y (52) yakalandı. Meslekten ihraç edilen 2 polis emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de FETÖ’cü firari iki polis yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz