‘Telefonunu ve bilgisayarını temizle’ talimatı

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Deniz Dörtyol, firari Emrah Bağdatlı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında gözaltına alınan Deniz Dörtyol, 28 Şubat ve 9 Mart 2025 tarihinde firari Emrah Bağdatlı'nın kendisine verdiği talimatları anlattı. Dörtyol, "Kamuoyunda İBB operasyonu olarak adlandırılan operasyon öncesi 28 Şubat 2025 tarihinde Akasya AVM'de bir kafede Emrah Bağdatlı ile bir görüşme sağladım. Bu görüşmede Bağdatlı bana tüm telefonumu ve bilgisayarımı temizlememi söyledi. 9 Mart'ta Özge Bağdatlı ile Kadıköy Fenerbahçe'de bulunan bir kafede görüştük. Telefonda Emrah Bağdatlı ile beni görüştürdü. Bağdatlı telefonda görüşmede 'Talimatlarıma harfiyen uyarsan eğer bu sürede zarara uğramazsın. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanında olanlar mutlu olacak' dedi" ifadelerini kullandı.