Konsere para var işçilere yok!..

Beykoz Belediyesi, usulsüz harcama ve yolsuzluk iddialarıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, işçilerin maaşlarını ödemekte güçlük çekerken kültürel etkinliklere milyonlarca lira harcadı. 2025 yılı Kültürel Sanatsal Etkinlikler ve Organizasyon Hizmet Alımı kapsamında 26 milyon TL'lik ihale düzenlendi. Dünya Beykozlular Günü'nde sahne alan Çelik'e yaklaşık 500 bin TL, Ihlamur Festivali'nde sahne alacak Onay Şahin'e 350 bin TL, Mısır Festivali'nde sahne alacak Ekin Uzunlar'a ise yaklaşık 800 bin TL ödeneceği ifade dosyasında yer aldı. Ayrıca Beykoz Çayır Festivali'ne yaklaşık 6 milyon TL bütçe ayrıldı. Öte yandan işçilerin maaş ödemeleri aksarken, belediyenin bazı çalışanlara işten çıkarma tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.