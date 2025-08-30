Türkiye’nin gücü yüzyılın zirvesinde

ABD merkezli "The American Conservative" (TAC) dergisinin Eylül-Ekim 2025 sayısında, "Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, Ankara'nın dış politikada ve savunma sistemlerinin üretimi alanında son dönemde yakaladığı başarılara işaret edildi. Makalede, Türk insansız hava araçlarının (İHA) desteğinin "Ukrayna'nın, Kiev'e doğru ilerleyen Rus gücünü dengelemesine" yardımcı olduğu ve bu durumun "Avrupa çevrelerinde büyük bir itibar artışı" sağladığı belirtildi.

Makalede, "Ankara'nın desteği, Suriye'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir" ifadelerine yer verildi.

Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi. Bölgede İran'ın gücünün zayıfladığı savunulan makalede, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor" ifadesi kullanıldı.