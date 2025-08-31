Zafer ateşi TEKNOFEST’te yandı

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın 3'üncü gününde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Binlerce vatandaş Zafer Bayramı'nı kutlamak ve denizlerdeki gücümüzün simgelerini görmek için İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

Vatandaşlar Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemilerini ziyaret etti. Restore edilen Atatürk yadigârı Savarona yatıyla gururlandı. SABAH festivali ziyaret eden vatandaşlarla konuştu:

Esra Çubuk (34): Denizlerdeki gücümüzü görmek gurur verici.

Canan Atak (43): Nelere sahip olduğumuzu burada gördük.

Yavuz Selim Özdemir (13): İleride gemi tasarım bölümünde okumak istiyorum. Ben de ilerisi için çok güzel bilgiler öğrendim.

Onur Uyanık (44): Burada olmak çok muhteşem bir duygu.



KIBRIS GAZİSİ CEMAL DEDENIN GURUR GÖZYAŞI

TEKNOFEST ziyaretçilerinden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Cemal Uluçay yerli ve milli gemileri görünce gurur gözyaşı döktü. Uluçay "Bizim zamanımızda bu gemiler yoktu. Kıbrıs'a sivil gemiyle gittik. Denizin ortasında durduk, sonra çıkarma gemileri bizi gelip aldı. Allah'a şükür şimdi bir geminin içinde bir sürü çıkarma gemisi var. Çok güçlendik" dedi.



EN GÜZEL KUYRUK

TEKNOFEST Mavi Vatan için etkinlik alanını dolduran binlerce vatandaş Türk donanmasının gurur abidelerini yakından inceleyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Alana girişler '09.00- 12.00', '12.00-15.00', '15.00-18.00' şeklinde 3 seans halinde internetten kayıt formu doldurularak yapılıyor.