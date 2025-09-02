Beykoz Belediyesi’nin çayır festivalinde 18 yaşındaki gencin ölümünde 4 kişi tutuklandı

Beykoz Belediyesi'nin 24-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde Cumartesi akşamı akrabasının dondurma tezgahına desteğe giden 18 yaşındaki İbrahim Burgaz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Burgaz'ın desteğe gittiği dondurma tezgahının sahibi Uğur B., Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde elektrik teknikeri Oğuzhan K., Erdinç O. Elektrik teknisyeni Aziz Ç., elektrik firması yetkilisi Arafat Emre Metin, organizasyondaki stant kiralama görevlisi Orhun G. Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Başlatılan çok yönlü soruşturmada bugün akşam saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan kişiler, cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.