Sonu karanlık itibarı sıfırdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin sonunun karanlık ve itibarının sıfır olduğunu belirterek, "CHP havlu atmış, siyasi komaya girmiştir" dedi. Bahçeli, terör devleti İsrail'in Suriye'nin bölünmesi için çalışmalar yaptığını ve SDG/YPG'nin İsrail'in yörüngesinde olduğunu söyledi. ABD-İsrail konsorsiyumunun Suriye'de kanlı iç savaş ve ayrışmayı körüklediğini ifade etti. Bu durumun sadece Suriye'yi değil Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren aşırı bir güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı. Cumhur İttifakı'nın milli ve manevi değerlerle hareket ettiğini, Türkiye'nin temel sorunlarına kararlılıkla müdahale ettiğini belirtti. Bahçeli, "Yeni Yüzyıl köklü huzur ve kalıcı barışın timsali olacaktır" diyerek, PKK'nın silahsızlandırılması sürecine destek verdi. Ayrıca, CHP ve bazı meslek kuruluşlarının bu süreci sabote etmeye çalıştığını ifade etti.