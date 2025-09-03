Soruşturmalar siyasi değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının siyasi olmadığını vurguladı. Savcıların, gelen suç ihbarları üzerine şüphelinin lehine ve aleyhine tüm delilleri toplamakla görevli olduğunu ifade etti. Tunç, soruşturmaların siyasi değil, hukuki süreçler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. CHP liderinin yargıyı etkilemekten kaçınması gerektiğini söyleyen Tunç, soruşturmanın siyasiymiş gibi lanse edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi. Türkiye'de tek bir hukuk sistemi olduğunu, anayasa ve kanunlar doğrultusunda yargının görevini yaptığını vurguladı. Baklava kutularından çıkan paraların herkes tarafından görüldüğünü hatırlatarak, iddianame yazım sürecinin devam ettiğini açıkladı. Masumiyet karinesine önem verildiğini, kararların eleştirilebileceğini ancak soruşturmanın seyrinin beklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca demokratik hukuk devletine saygı duyan, vesayetçi anlayıştan arınmış bir yargı sistemi olduğunu belirtti.