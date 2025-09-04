Kayıp Türk bilim insanı ABD’de gözaltında çıktı

ABD'de günlerdir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından gözaltına alındığı ve New York'taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu'nda tutulduğu ortaya çıktı. Henüz telefon hakkı tanınmayan Dölek ile iletişime geçmek için birçok Türk avukatın girişimde bulunduğu aktarıldı. Dr. Dölek'in ABD'de veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı'na bildirdiği ve bu nedenle uğradığı mobbingin ardından görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi. Hakları elinden alındığı için Kanada'ya tek kişilik yürüyüş başlatan Dölek'in, bir hafta önce gözaltına alındığı belirtildi.