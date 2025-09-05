Bu yurtlar 5 yıldızlı otel gibi

Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 30'una tek başına ev sahipliği yapan İstanbul'da öğrencilerin yurt heyecanı başladı. Uzun ve yorucu YKS maratonunu geride bırakan öğrenciler, kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırarak hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Ancak şehir dışında okumayı tercih eden gençlerin ve ailelerin aklında ise tek bir soru var:

"Nerede kalacak?" Bu noktada devlet yurtları, hem öğrenciler hem de aileleri için güvenilir adres olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurduğu takvime göre, KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de başladı ve yarın saat 23.59'a kadar sürecek. Türkiye'nin en fazla öğrenci kapasitesine sahip şehri olan İstanbul'da da hem üniversite kayıt heyecanı hem de kalacak yer bulma telaşı yoğun bir şekilde hissediliyor.

SABAH'a konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, yeni döneme dair hazırlıkları anlattı. Özbay, "Yeni dönem, öğrenciler için yalnızca üniversite heyecanı değil; modern, güvenli ve sosyal imkanlarla donatılmış yurtlarda yeni bir hayatın da başlangıcı anlamına geliyor. 35 yurdumuzda görevli 3 bine yakın personelimizle var gücümüzle çalışıyor ve bu yıl gelecek 70 bin öğrenciye kapılarımızı açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

KAPASİTE ARTIYOR

Geçen yıl 58 bin olan öğrenci kapasitesinin yeni yatırımlarla 69 bin 400'e yükseltildiğini açıklayan Özbay, "Üsküdar (Nakkaştepe), Başakşehir, Zeytinburnu (Topkapı), Bağcılar ve Sütlüce gibi bölgelerde yeni yurtlarımız yükseliyor. Bunların önemli bir kısmı bu eğitim-öğretim dönemi başında öğrencilere hazır olacak, bir kısmı ise Kasım ayına yetişecek. Hedefimiz İstanbul'da barınma sorunu yaşamayan bir öğrenci profili oluşturmak. Her anlamda onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarını bize emanet eden aileler rahat olsunlar. Bizim için en önemli şey, onların kendini evinde hissetmesi" diye konuştu.

SADECE BİR ODA DEĞİL KONFORLU YAŞAM ALANI

Özbay, yurtların artık yalnızca barınma değil, çok yönlü bir gelişim alanı sunduğunu vurgulayarak, "Biz gençlerimize yalnızca başlarını sokacak bir oda vermiyoruz. Yurtlarımızda ücretsiz internet, yemek, güvenlik gibi temel hizmetlerin yanında fitness salonları, spor sahaları, yüzme havuzları ve sosyal etkinlik alanları mevcut. Ayrıca yabancı dil kurslarından kişisel gelişim atölyelerine kadar çok sayıda ücretsiz eğitim veriyoruz.

Öğrencilerin taleplerini kısa sürede yerine getiriyor ve yeni kurslar açabiliyoruz. Geçen yıl Fransızca öğrenmek isteyen bir grup öğrencimiz için hızlıca materyal ve öğretmen sağladık. Çünkü burası gençlerin yalnızca konakladığı bir yer değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini sağlayan bir yaşam alanı, gençlerimizin hayata hazırlandığı bir yuva" ifadelerini kullandı.