Suç çetelerine aman verilmiyor

stanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında 2025 yılının ilk 8 ayında meydana gelen asayiş olaylarının verilerini paylaştı. Emniyet Verileri Aylık Değerlendirme toplantısına katılan Vali Gül konuşmasında, "Bu yılın ilk 8 ayında suç çetelerine karşı operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. Yakalanan şahıs sayısı bin 237 oldu. 42 milyar 470 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu" ifadelerini kullandı. Şüphelenilen durumların 112'ye bildirilmesini isteyen Vali Gül, okulların pazartesi açılmasından dolayı ek tedbirlerin de alındığını kaydetti.