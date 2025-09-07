Alaattin Köseler yeniden tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tahliye kararına yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından yeniden tutuklandı. 3 Mart'ta "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği ve yardım" suçlamalarıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Alaattin Köseler, önceki gün mahkeme kararıyla tahliye edilmişti. İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tamamının tahliyesine karar vermişti. Tahliye edilen isimler arasında Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar, Metin Ülgey ve Fidan Gül de yer aldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Tahliye sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler ile birlikte Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin yeniden tutuklanması talebiyle üst mahkemeye itirazda bulundu. Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Köseler ile Veli Gümüş, Yıldız Güney ve Havva Dindar yakalanarak Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Köseler ile birlikte sanıklar Gümüş ve Dindar'ın tutuklanmasına hükmedildi, Yıldız Güneş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.