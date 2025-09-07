Ayşenur mezarı başında anıldı

İsrail askerleri tarafından geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ölümünün birinci yıldönümünde Aydın Didim'deki mezarı başında dualarla anıldı. Anma etkinliğine Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, Eygi'nin akrabaları, Didim İlçe Müftüsü Refik Ali Demirel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'den yaşayan arkadaşları ile aile yakınları katıldı. Eygi'nin arkadaşları mezarına Filistin poşusu bırakırken, baba Mehmet Suat Eygi ile Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali mezar başında birlikte dua etti. Duygusal anlar yaşayan baba Mehmet Suat Eygi gazetecilere artık konuşacak bir şey kalmadığını dile getirerek röportaj vermek istemedi. Öte yandan Ayşenur Ezgi Eygi'nin adı, Kavaklıdere'deki sosyal tesislerde yaşatılacak. Belediye meclisi, tesisin adını "Menteşe Şehit Ayşenur Ezgi Eygi Sosyal Tesisleri" olarak değiştirdi.