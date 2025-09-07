Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Arslan'ın görevlendirilmesinin, 5 Temmuz'da tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

HER YERDE ARANIYOR

Bu arada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, görevden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Arslan'ın "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında Ankara'da gözaltına alınması talimatı verildi. Diğer yandan, İlker Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekipler takip ettikleri aracı durdurdu. Araçtan çıkan Arslan'ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.