Son 23 yılda sporcu sayısı 63 kat arttı Türk sporu altın çağında

Türkiye, sporda son 23 yılda tarihi bir sıçrama yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yatırımlar ve projelerle spora yönelen genç sayısı ve uluslararası başarılar dikkat çekici biçimde arttı. Futbol sahalarından yüzme havuzlarına, atletizm pistlerinden stadyumlara kadar Türkiye'nin dört bir yanında kurulan tesisler gençlerin spora erişimini kolaylaştırdı. 2002'de, futbol hariç 278 bin olan toplam sporcu sayısı, 2025 itibarıyla 17 milyon 640 bine erişti. Lisanslı sporcu sayısı 7.1 milyon, faal sporcu sayısı ise 4.5 milyon seviyesine çıktı. 25 şehirde faaliyet gösteren Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) 1.279 sporcu olimpiyatlara hazırlanıyor. 2017'den bu yana uygulanan Sportif Yetenek Taraması kapsamında bugüne kadar 9.1 milyon öğrenci tarandı, 456 bin öğrenci spora yönlendirildi.