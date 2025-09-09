Hacda en adaletli kura sistemini kullanan ülkeyiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yaptığı konuşmada Suudi Arabistan ve Türkiye'nin uzun bir ortak geçmişe sahip iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, aralarındaki muhabbetin devam etmesi temennisinde bulundu. İslam dünyasının kalbinin attığı Haremeyni Şerifeyn'e hizmetlerden dolayı konuk bakan Dr. Tevfik er-Rabia'ya teşekkür eden Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türkiye Cumhuriyeti olarak hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye sahip olduğumuzun altını çizmek isterim. Hacda kura sistemini katsayı sistemine göre yapıyoruz. Önceki müracaat etmiş vatandaşların kurada çıkma şansı artıyor. Örneğin geçen yıl müracaat etmiş olan bir kuraya tabi oluyor ama 10 yıl önce müracaat etmiş olan 100 kere kuraya tabi olmuş oluyor. Yani kendisiyle çarpıyoruz. Bu açıdan en adaletli sistem olan kura sistemini kullanan ülkeyiz "dedi.

650 BİN KİŞİ UMREYE GİTTİ

2024-2025 umre sezonunda umreci sayısının 650 bine ulaştığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Buna bireysel seyahat vizesiyle umreye giden vatandaşlarımızı da dahil ettiğimizde sayının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu senenin Veladet-i Nebi'nin doğumun 1500'üncü yılı olması ve 2025 yılının ülkemizde Aile Yılı olarak ilan edilmesi hasebiyle özellikle aileler ve gençlerimizin Haremeyn'i ziyaret etmelerini son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, "Türk hacılara ve umrecilere daha iyi bir hizmet sunabilmek için her zaman işbirliği içerisindeyiz. 2024 yılı itibarıyla ev vize hizmetini hayata geçirdik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu hizmetimizi aktif hale getirdik. Aynı zamanda uçak seferlerimizi iki ülke arasında artırdık. Yaklaşık haftalık 500'e yakın Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirleri arasında sefer yapılıyor. Hacıların İstanbul ve Ankara havalimanlarından direkt olarak Suudi Arabistan'a ulaşmasını kolaylaştırmak adına pasaport işlemlerinin, Ankara ve İstanbul havalimanlarında yapılması son hac mevsiminde kararlaştırılmıştı. Nusuk platformumuz Türk dilinde yayın hayatına geçmiş durumda. 2024 yılını 2023 yılı ile karşılaştırdığımızda umrecilerin sayısında yüzde 6 oranında artış var" ifadelerini kullandı.