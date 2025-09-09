İzmir, kurtuluşunun 103. yılını kutluyor

İZMİR, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü bugün coşkuyla kutlayacak. Kutlama programı saat 09.00'da Basmane Polis Merkezi önünden Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Anafartalar Caddesi'ndeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek. Meydanda halk oyunları ve bando gösterileri sunulacak. Etkinlikler kapsamında Jandarma Mehteran Komutanlığı konser verecek, süvari yürüyüşü yapılacak. Türk Yıldızları ile Solo Türk de hava gösterileriyle vatandaşlara görsel şölen sunacak. Kentte akşam ki fener alayı ile devam edecek kutlamalar Mor ve Ötesi konseri ile son bulacak.