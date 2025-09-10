Provokatif paylaşımlar yapan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Valiliği'nin toplantı ve gösteri yasağına rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki kanuna aykırı eylemler için provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı. Toplam 14 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 7 kişi tutuklama, 2 kişi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, 3 kişinin tutuklanmasına, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Firari 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise emniyet ekiplerince sürdürülüyor.