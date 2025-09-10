Trabzon’a 57 milyarlık yatırım yağmuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Trabzon'a giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Trabzon'da Uzunkum yaşam alanı ile Çömlekçi ve Pazarkapı kentsel dönüşüm bölgelerinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Çarşıbaşı ilçesinde tamamlanan 52 bin metrekarelik Çarşıbaşı Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

GÜVENLİ EVLERE KAVUŞULDU

Bakan Kurum, açılışta yaptığı konuşmada, Trabzon'da altyapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar toplam 57 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

"23 yıllık süreçte ülkemize 1 milyon 704 bin sosyal konut kazandırdık" diyen Kurum, TOKİ işbirliğiyle 5 milyon dar gelirli vatandaşın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştuğunu söyledi. Ülke genelinde 280 bin sosyal konutun inşasının sürdüğünü vurgulayan Bakan Kurum, kira fiyatlarının düşmesi ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için kararlılıkla çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Kurum, Türkiye'nin konut üretiminde dünya lideri olduğunu vurguladı.